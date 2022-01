Kalvå og Weng gav positiv virustest – OL-deltakinga i fare

sport

Skiforbundet opplyste om coviddramaet på ein pressekonferanse onsdag. Der deltok langrennssjef Espen Bjervig og landslagslege Øystein Andersen. Smitten set OL-deltakinga til dei aktuelle løparane i fare.

Smittefrykta i langrennsleiren har vore stor etter at sprinttrenar Arild Monsen vart konstatert koronapositiv etter heimreise frå høgdesamlinga i italienske Seiser Alm nyleg. Han fekk først påvist smitte på ein hurtigtest då han kom til Gardermoen søndag.

Måndag morgon tikka PCR-svaret inn med same utfall. Dagen etter vart heile herrelaget definert som nærkontaktar av trenaren.

Tysdag opplyste skiforbundet at smittesituasjonen fører til utsett OL-avreise for alle herreløparane. Etter planen skulle dei ha reist med Olympiatoppens første charterfly torsdag, men no blir det i staden reise frå Noreg til Beijing fire dagar seinare.

Onsdag vart det klart at også langrennskvinnene reiser seinare heim frå Italia enn først planlagt. Det betyr automatisk at Therese Johaug & co. òg må reise til Kina med flyet som går 31. januar.

OLs første langrennsøving er 5. februar. Då står skiathlon for kvinner på programmet. Dagen etter skal herrane ut på same distanse.

Noregs OL-tropp i langrenn består av Pål Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Håvard Solås Taugbøl, Erik Valnes, Maiken Caspersen Falla, Helene Marie Fossesholm, Therese Johaug, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng, Anne Kjersti Kalvå og Mathilde Myhrvold.

