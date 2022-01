Hovland må byte caddie igjen – risikerte diskvalifikasjon

sport

Etter at Hovland brukte agenten sin Sam MacNaughton som caddie i Dubai Desert Classic i Abu Dhabi førre veke, var planen at OL-makker Kristian Krogh Johannessen skulle ta over denne veka.

No har det igjen vorte endring i planane til 24-åringen.

– Eg fann ut at eg har for høg kategori på europatouren til å kunne gå caddie for Viktor, seier Krogh Johannessen til Discovery.

Krogh Johannesen spelar til vanleg på Challengetouren (nivå to i Europa), men gjorde ein god sesong i fjor. Dermed er han for høgt rangert til at han kan gå caddie for ein annan spelar.

Dermed måtte Hovland igjen ut på jakt, og ser no ut til å ha funne mannen sin. Discovery får opplyst at Krogh Johannessens caddie, Peter Kaensche, blir mannen som denne veka tek over for MacNaughton.

