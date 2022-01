Big Papi vald inn i Hall of Fame

sport

75 prosent er grensa for å bli udødeliggjørt i æresgalleriet i Cooperstown. Ortiz var den einaste som fekk nok stemmer i år. Han er den fjerde dominikanskfødde spelaren som blir vald inn.

Sluggeren vart folkehelt i Boston då han i 2004 hjelpte byens Red Sox til den første tittelen for klubben på 86 år. Han førte Red Sox til ytterlegare to World Series-triumfar før han gav seg, med ry for å vere blant dei mest «clutch» (best når det gjeld) spelarane nokosinne.

Heltestatusen hans auka ytterlegare med leiarposisjonen han inntok då Boston i 2013 vart ramma av eit terrorangrep mot maratonløpet i byen.

(©NPK)