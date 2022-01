Usikker smittesituasjon utset OL-reisa for langrennsherrane

sport

Det opplyser Skiforbundet i ei pressemelding. Alle i den norske herretroppen på plass i italienske Seiser Alm er definerte som nærkontaktar.

«Det betyr at avreise til Beijing for de åtte, mannlige OL-uttatte langrennsløperne utsettes i fire dager fra 27. til 31. januar 2022. Løperne reiser da fra Oslo med det andre oppsatte charterflyet for den norske OL-troppen. Løperne blir boende i høyden til dagen før avreise Kina», heiter det.

– Uoversiktleg

Det er førebels ikkje avklart om også kvinneløparane må utsetje reisa. Alle i den norske langrennsleiren har avlagt PCR-test som ein ventar svar tysdag ettermiddag.

– Situasjonen er uoversiktleg, og vi håpar at vi i løpet av dagen kan få litt fleire svar, seier langrennssjef Espen Bjervig til TV 2.

Monsen reiste heim frå Italia søndag og testa positivt på koronaviruset på ein hurtigtest ved framkomst Gardermoen. Også PCR-prøva var positiv.

Kvinnetrenar Ole Morten Iversen reiste saman med Monsen, men han har testa negativt både på hurtig- og PCR-test.

Karantene

I Italia seier regelverket at nærkontaktar som ikkje har hatt koronavaksine dei siste 120 dagane, må vere i karantene i fem dagar.

31. januar blir første moglege dato for avreise til Kina. Då er det fem dagar til første langrennsøving i OL. Dermed må løparane starte å snu døgnet før dei reiser frå Europa.

– Utover det meiner eg ikkje at dette er nokon stor sportsleg risiko, seier Bjervig.

Dei planlagde digitale pressetreffa med herreløparane tysdag er avlyste som følgje av den uoversiktlege situasjonen.

(©NPK)