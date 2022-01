Stadig ingen koronatilfelle i Noregs EM-tropp – fullt lag mot Sverige

sport

Det opplyser trenar Christian Berge på eit pressemøte. Solstad er igjen klar for kamp etter at han måtte stå over mot Spania med magetrøbbel.

– Alle er friske. Solstad skal inn i troppen igjen, så alle er klare for match, seier Berge.

Christoffer Rambo, Sander Drange Heieren, Simen Holand Pettersen og Endre Langaas står over. Langaas vart henta inn i fall Solstad ikkje vart kampklar.

Koronatilfella har dei siste dagane hagla i EM-troppane, men Noreg har halde seg unna smitte internt i laget.

Noreg møter Sverige tysdag kveld. Der må det helst bli norsk siger om dei skal nå semifinalen. Sverige stiller utan førstemålvakta si Andreas Palicka og Felix Claar i den siste kampen i hovudrunden. Dei har testa positivt på viruset.

(©NPK)