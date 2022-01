Tøff søndag for ulykkesfuglen Benzema: Brend straffe, skade og innbrot

sport

Med andre ord fekk den franske spissen ei blytung avslutning på veka.

Benzema brende eit straffespark i første omgang i heimekampen, der Real Madrid enda opp med 2–2. Etter pause måtte han av banen etter å ha fått ein muskelstrekk i leggen.

Som om ikkje det var nok: Medan Benzema var oppteken med kamp, hadde ubedne gjester teke seg inn i huset hans. Politiet i Madrid opplyste måndag at dei etterforskar innbrotet.

Ingen var heime i huset under innbrotet, og politiet har ikkje opplyst kva som vart stole.

Det er ikkje uvanleg at rike fotballstjerner blir utsette for innbrot. Benzema opplevde det same under ein kamp i 2019, og i Premier League i England har fleire profilar vorte ramma dei siste åra.

(©NPK)