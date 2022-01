Norsk ishockey prioriterer sluttspelet – poengsnitt kan avgjere grunnserien

sport

Det opplyser sportssjef Petter Salsten i Norges Ishockeyforbund. Hockeyen har slite tungt med koronasmitte, og mange kampar har vorte utsette. Det har ført til at klubbane ikkje har fått spelt like mange kampar, og skapt frykt for at ein ikkje får fullført serien med 45 rundar som planlagt.

Både i 2020 og 2021 vart det gjæve NM-sluttspelet kansellert som følgje av koronapandemien.

– No har det vore to år der vi ikkje har fått spelt utslagskampar eller sluttspelskampar, så norsk ishockey er samstemd i at vi må prioritere sluttspelet, seier Salsten til NTB.

– Eg trur vi må ha ei føreseielegheit gjennom at vi set ein sluttdato for serien, og så går vi til det sluttspelet som alle ønskjer.

