Noreg styrer eigen EM-lagnad: Kan unngå Danmark med siger over Sverige

– Vi veit at det vi gjorde mot Spania, ikkje betyr noko om vi taper for Sverige. Samtidig kan sigeren i dag spele inn med tanke på motstandar i semifinalen, seier Harald Reinkind til NTB.

Noreg, Spania og Sverige har seks poeng kvar før siste kampar tysdag.

Ved poenglikskap tel innbyrdes oppgjer først. Det betyr at Noreg vinn gruppa om Noreg og Spania hamnar på åtte poeng. Ein puljesiger vil truleg gjere at storfavoritten Danmark ikkje blir motstandar før i ein eventuell medaljekamp. Danskane ligg an til å vinne puljen sin.

Ein annan bonus etter sigeren over Spania er at det blir norsk andreplass på målforskjell om Noreg – Sverige endar uavgjort samtidig som Spania slår jumbolaget Polen.

Det skal svært mykje til for at spanjolane snublar mot eit svakt polsk lag.

Samtidig er vegen kort til ein nedtur for Noreg. Tap for Sverige kombinert med at Spania tek minst eitt poeng mot Polen, sender det norske laget inn i ein kamp om 5.-plassen.

