Hopp-Bråthen: – God utvikling for Forfang og Tande

Sist veke testa både Tande og Forfang positivt for koronaviruset. Landslagssjef Bråthen seier at det er positiv utvikling for dei to hopparane.

– Det ser ut som vi får til det vi treng av dokumentasjon i forkant, seier Bråthen til NTB.

Landslagssjefen tek atterhald om at det ikkje kjem noko nytt om sjukdomsutviklinga til dei to, og at dei vil vere på gjennomsnitt av kor lang tid det tek før viruset er ute av kroppen.

Forfang er ute av isolasjon måndag.

– Forma er fin. Eg er framleis litt tett i nasen, seier Forfang til NTB.

Landslagstrenar Alexander Stöckl sa sist veke til NTB at det blir jobba med å sjå på alternative løysingar rundt reisa til OL, og eventuelt kven som kjem inn som erstattarar dersom nokon av dei som er uttekne, ikkje kan reise til Kina. På spørsmål om det er mogleg å flytte avreisa for enkelte hopparar, svarte han:

– Vi er i dialog med Olympiatoppen om dette, men det er krevjande fordi det ikkje går så mange fly.

Tande og Forfang må gi fire negative virustestar før avreisa til Kina måndag, den første av dei seinast fem dagar før innreisa til OL-landet. Det vil seie onsdag.

