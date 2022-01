sport

Den norske landslagssjefen Christian Berge stadfesta overfor NTB at alle i troppen hans testa negativt og at resultata kom fredag formiddag.

Etter tolv positive koronatestar på åtte dagar tok den tyske lagleiinga grep og innførte eit portforbod òg inne på hotellet i Bratislava.

Etter at tyskarane kom tilbake etter 23-29-tap for Spania torsdag, gjekk spelarar og leiarar til kvart sitt enkeltrom. Og dei møtest ikkje fysisk igjen før avreise til Noreg-oppgjeret i kveld. Det betyr nær 24 timar. Og slik blir det før kvar kamp.

Alle måltid blir leverte på døra, og spelarane må trene fysisk inne på rommet.

– Det må vere tungt for dei. Eg fekk høyre frå ein medspelar (Kiels Rune Dahmke) som kom ned her. Første gong han såg laget, var i garderoben før kampen, sa Bundesliga-proff Harald Reinkind til NTB etter sigeren over Polen.

Åleine

Noreg er førebels utan smitte og har ein litt meir normal kvardag med kontakt internt i eigen tropp på same hotell som Tyskland.

– Dei et åleine, dusjar åleine, er åleine på rommet heile dagen. Vi lever omtrent som vanleg. Vi er ekstremt dyktige på smittevern og må halde fram med det, sa Sander Sagosen til NTB.

Spania leier gruppa i hovudrunden og har fire poeng. Sverige, Noreg, Russland og Tyskland står på to medan Polen har null.

Frykt

EM-laga tek stadig nye grep for å avgrense smitterisikoen. I Danmarks lag vel spelarar å ikkje ta opp ballen om han har vore i kontakt med tilskodarar eller anna personell i hallen. Ballen skal desinfiserast før han vert nytta igjen. Det skriv dansk TV2.

Danskane har sleppt unna smitte sidan innkomst til basen sin i Ungarn.

Det nærmar seg 100 positive koronatilfelle blant spelarar og leiarar etter ni dagars spel i EM. Tida fram til cirka 13.00 kvar dag, er svært spennande for troppane. Frå frukost og til det tidspunktet kjem som regel resultata frå dei siste testrundane inn.

Fredag formiddag opplyste den nederlandske EM-leiren at Bart Ravensbergen er koronapositiv. Det er Nederlands andre målvakt som har fått påvist smitte dei siste dagane. Dei oransjekledde møtte Montenegro laurdag og meisterskapsfavoritt Danmark måndag.

EM-kampane i kveld, alle i Noregs gruppe: Russland – Spania (15.30), Polen – Sverige (18.00) og Noreg – Tyskland (20.30).

(©NPK)