Tandrevold og Eckhoff eit stykke unna OL-form i Anterselva – fransk siger

Farten i sporet var heller ikkje god nok for Tandrevolds del til å prestere i toppen under høgderennet i Italia.

Både Tandrevold og Eckhoff har eit stykke igjen til OL-forma basert på rennet på fredag. Heldigvis for dei begge er det ei stund til det brakar laus i OL i Beijing i byrjinga av februar.

Tandrevolds tre bom og ikkje heilt topp langrennsfart plasserte henne på 8.-plass. Ho hadde 2.52,7 minutt opp til sigeren då knappe 60 løparar var i mål.

– Det er ingenting som er dårleg, men heller ikkje ingenting som er bra nok. Det vart eit par bom for mykje. Det går rett veg, og det var det eg hadde håpa på før OL, seier Tandrevold til NRK.

Framgang

Eckhoff hadde nest beste langrennstid av alle, men fire bom gav 11.-plass og 3.06,9 minutt opp til sigerskvinna Justine Braisaz-Bouchet frå Frankrike. Likevel var løpet eit steg i rett retning.

Eckhoff seier i intervjuet med NRK at ho var «dritfornøgd».

– Eg har gjort nokre tøffe val og reist heim frå verdscupen for å trene. Eg er glad for at eg gjorde det. Eg kjenner ut som meg sjølv igjen og har trua på at eg skal komme meg i bra form til OL.

Best

Braisaz-Bouchet var den beste. Ho slapp unna med det eine tilleggsminuttet på første ståande og gjekk inn til vinnartida 42.20,6 minutt.

Den franske jenta hadde færrast bom og fekk fortast av alle. 2.-plassen gjekk til franske Julia Simon. Med to bom enda ho 51,1 sekund bak lagvenninna.

Sveriges Mona Brorsson pådrog seg tre tilleggsminutt, og ho kom 1.37,2 minutt bak på 3.-plass.

Fleire av dei beste i verdscupen stod over rennet, blant dei verdscupleiar Marte Olsbu Røiseland og dei svenske søstrene Hanna og Elvira Öberg.

Røiseland har vore den klart beste norske kvinnelege skiskyttaren denne sesongen, og er ho det er lov til å ha størst forhåpningar til under OL-dagane i Kina.

