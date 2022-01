Landslagsturneringa ishockey i Austerrike er avlyst

sport

Det opplyste det austerrikske ishockeyforbundet fredag. Turneringa i Klagenfurt 10. til 12. februar skulle omfatte landslaga til Noreg, Frankrike og Austerrike.

– Vi er leie for at vi måtte avlyse. Österreich Cup er eit av dei sportslege høgdepunkta i sesongen og også marknadsmessig ei svært viktig turnering for oss, men slik smittesituasjonen er akkurat no, ville det i våre auge vere umogleg å gjennomføre ei turnering utan smittetilfelle, seier Austerrikes sportssjef Roger Bader til nettstaden til forbundet.

Avlysinga vil gi den austerrikske ligaen litt meir rom til å flytte koronautsette kampar.

(©NPK)