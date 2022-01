Fire parti meiner regjeringa bør droppe OL-reise: – Må ha ryggrad nok

sport

Venstre-leiar Guri Melby reagerer på at utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) reiser til høvesvis OL og Paralympics i februar og mars såframt ikkje koronasituasjonen set ein stoppar for det.

– Det er sterkt beklageleg. Vi har hatt moglegheit til å markere overfor eit regime som driv med grove menneskerettsbrot. Den moglegheita lèt regjeringa gå frå seg, seier ho til NTB.

Ein gjennomgang NTB har gjort, viser at i tillegg til MDG og Venstre, meiner også Raudt og KrF at det ikkje er nokon grunn til at Noreg skal ha offisielle representantar på plass i OL i Beijing som startar om halvanna veke.

Høgre, Framstegspartiet og Arbeidarpartiet er imot ein slik boikott, medan SV ikkje har landa på eit svar enno. Senterpartiet har ikkje behandla spørsmålet, men opplyser til NTB at terskelen er svært høg for diplomatisk boikott av idrettsarrangement.

– Må ha ryggrad nok

– Det er ingen grunn til at den norske regjeringa skal kaste politisk glans over det stadig meir totalitære kinesiske regimet. Derfor ber vi regjeringa droppe eventuelle planlagde Kina-reiser, skriv utanrikspolitisk talsperson Dag Inge Ulstein i KrF i ein e-post til NTB.

– Verken vi eller Venstre foreslår nokon boikott av OL og Paralympics i Kina, men vi ser ingen grunn til å sende utanriksministeren til Beijing-OL og tenkjer at regjeringa kan vareta den nødvendige dialogen på andre måtar, skriv Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

MDGs næringspolitiske talsperson på Stortinget Rasmus Hansson tok i VG tidlegare denne veka til orde for at Huitfeldt bør bli heime, og at Noreg bryt frihandelsavtale-forhandlingane med Kina.

– Regjeringa må ha ryggrad nok til diplomatisk boikott av idrettsarrangement arrangert av statar som bryt menneskerettane i stort omfang. Men samtidig bør sportsutøvarane få reise, fordi fredeleg samkvem mellom folk og nasjonar er viktig, forklarer Hansson til NTB.

Venstres forslag om diplomatisk boikott av store idrettsarrangement i autoritære statar har gjort at partia har til 1. februar på å gi ei innstilling om dei meiner regjeringa bør delta i OL og Paralympics, og om regjeringa skal lage ein strategi som gir føringar for kommande arrangement.

Lite Venstre-støtte

Melby og Venstre har teke opp saka om diplomatisk boikott fleire gonger i haust og mellom anna utfordra regjeringa i spørjetimen, og derfor er saka teken til Stortinget. Førebels er det berre MDG som fullt og heilt støttar Venstres representantforslag.

– Eg synest det er oppsiktsvekkjande og relativt prinsipplaust at ikkje fleire parti støttar opp, seier Melby.

Ap viser til tidlegare fråsegner når NTB spør om Venstres forslag:

«Det er lang tradisjon for at den norske regjeringen er til stede på olympiske og paralympiske leker som Norges idrettsforbunds gjester. Det er fremdeles mye som er uklart når det gjelder det praktiske opplegget for OL i Beijing. Såfremt pandemibegrensningene ikke blir så strenge at det ikke er naturlig å reise, planlegger regjeringen å være til stede både under OL og paralympiske leker i Beijing.»

Senterpartiets Bengt Fasteraune i utanriks- og forsvarskomiteen opplyser at saka ikkje er behandla i eige parti, men:

– Senterpartiet har tradisjon for at vi ikkje har diplomatisk boikott av idrettsarrangement. Vi meiner terskelen er svært høg for det.

Mange droppar reise

USA, Australia, Canada, Storbritannia, Japan, Latvia, Belgia og Danmark er blant landa som ikkje vil sende offisiell representasjon til Beijing-OL mellom anna på grunn av dei påståtte menneskerettsbrota mot uigur-befolkninga i Xinjiang-provinsen.

Beijing avviser påstandane og seier at leirane er til for å hjelpe uigurane ut i arbeidslivet og for å kjempe mot ekstremisme.

Fleire andre land droppar òg å sende offisielle representantar, men då av omsyn til koronasituasjonen.

– Intensjonen vår med forslaget er ikkje å stoppe dialogen med Kina. Vi må snakke med dei, både der vi er kritiske til politikken og menneskerettsbrota deira. Men også mellom anna klimakrisa og store spørsmål der vi må ha med Kina på laget, forklarer Melby.

OL blir frå halde 4. til 20. februar. Paralympics blir månaden arrangert etter.

