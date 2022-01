Danmark sender rekordmange til OL

sport

Skøyteløparane Viktor Hald Thorup og Stefan Due Schmidt vart teken ut fredag.

Thorup står for den beste individuelle prestasjonen av ein dansk utøvar i vinter-OL etter at han vart nummer fem i fellesstarten i Pyongyang for fire år sidan.

Danmark stiller òg to lag i curling, og det er der den einaste danske OL-medaljen har komme. Curlinglaget til kvinnene, med Helena Blach Lavrsen i spissen, tok sølv i Nagano-OL i 1998.

Det er 33 menn og 29 kvinner i den danske troppen.

Den norske OL-troppen tel 81 utøvarar.

