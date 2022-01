Tysk skiskyttarstjerne hudflettar IOC over Beijing-OL

sport

– Vi idrettsutøvarar må no ta på oss skulda for det IOC ikkje har klart å gjere. Vi må rettferdiggjere at dei olympiske leikane blir haldne i eit land der menneskerettar blir brotne, seier Lesser til avisa Müncher Merkur.

– Vi må ta på oss den kritiske rolla, noko Thomas Bach ikkje kan gjere som IOC-president, seier han.

Lessar trur Kinas strenge koronapolitikk, med nulltoleranse for smitte, vil øydeleggje mykje av entusiasmen og gleda rundt OL.

– Vi reiser til eit land der skisport har mindre betydning. Kanskje har interessa vakse litt dei siste åra, men forståinga og kjenslene som sporten vår skapar vil ikkje vere der i Beijing, seier han.

Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch åtvara nyleg at det kunne få følgjer dersom utøvarar uttalte seg kritisk om Kina under leikane, skriv BBC. Under ein pressekonferanse onsdag denne veka, sa ein representant for leikane at åtferd eller utsegner mot kinesiske lover og reguleringar, kan bli straffa.

– Eg er veldig lei meg for å seie dette, men basert på retningslinjene til utøvarane, situasjonen i Kina og at IOC nektar å verne alle utøvarar, så ber vi utøvarar om ikkje å seie noko, seier Rob Kohler til Aftenposten. Han leier organisasjonen Global Athlete, som jobbar for meir medråderett for utøvarane i internasjonal idrett.

(©NPK)