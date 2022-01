Roar Strand ny assistenttrenar i Rosenborg

sport

Det opplyser klubben på nettsidene sine torsdag. Strand tek steget opp frå Salmar Akademiet, som har ansvar for ungdomslaget til klubben.

– Det er veldig inspirerande å få denne moglegheita. Eg er ikkje ein veldig rutinert trenar, men fotballfaget, det kan eg. Eg har mykje erfaring og no handlar det om å få det eg, Kjetil og Geir står for, overført til spelarane. Der har eg noko å bidra med, seier Roar Strand.

Frå før har Kjetil Rekdal henta inn Geir Frigård i trenarteamet. Dei to har hatt mange samtalar med ulike kandidatar, og dei er veldig glade for at Roar ønskte å bli med i teamet, skriv klubben.

– Roar var ein av dei første eg sette opp på lista mi over kandidatar. Han er ein veldig god match med Geir og meg. Han er ein annan type enn oss og er eit godt tillegg til teamet. Roar har ei enorm erfaring og folk lyttar når han pratar. I tillegg er han svolten. Vi er veldig glade for å få han med i trenarteamet, seier Rekdal.

