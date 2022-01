Raducanu etter tap i Melbourne: – Eg vart åtvara mot å spele

sport

– Nokre av folka i teamet mitt ville ikkje at eg skulle spele kampen. Eg hadde lyst til å gjere eit forsøk og sjå kor langt det heldt, sa den britiske publikumsyndlingen til BBC.

Ho vart superstjerne over natta då ho vann US Open i fjor. Ho vart den første i moderne tennishistorie som har vunne ei Grand Slam-turnering ho måtte kvalifisere seg for.

Torsdag tapte ho i tre sett for Danka Kovinic i Melbourne. Raducanu leidde 3–0 i første sett før ho måtte få behandling. Det hjelpte ikkje. Kovinic vann 6–4, 4–6, 6–3.

Blemma på handa som ho held racketen med, gjer både trening og kamp til ei liding.

– Dei siste dagane kunne eg verken slå forehand-slag eller serve. Eg har prøvd å teipe over det, men det hjelper ikkje, sa Raducanu.

(©NPK)