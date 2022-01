sport

29-åringen er for tida i Kitzbühel. Der skal han fredag prøve å vinne utforrennet i den tradisjonsrike Die Streif-bakken for første gong. For ei veke sidan tok han den første verdscupsigeren sin i Wengen, og Kilde er ein av favorittane til å stikke av med sigeren i Austerrike.

På Kitzbühel-treninga på onsdag var han aller raskast.

Det er berre eitt år sidan Kilde rauk korsbandet i høgre kne og gjekk glipp av både slutten av sist sesong og VM i Cortina d'Ampezzo.

Kilde gjorde comeback i Lake Louise i slutten av november. På kort tid har han funne si beste form. Hittil i vinter har det vorte heile fem verdscupsigrar, og suksessen har komme like overraskande på Kilde som alle andre.

– Det har vore heilt sprøtt eigentleg. Eg har storkost meg med å vere tilbake igjen. Det har vore ein fryd å kunne prestere og klare å vinne renn igjen på så kort tid etter ein skade. Det flyt bra om dagen, og eg har tru på at det kan halde fram, seier Kilde til NTB.

OL nærmar seg

Forventningane før sesongen var meir nøkterne. Då handla alt om noko heilt anna.

– OL var eigentleg alltid målet før sesongen. Så kom forma litt tidlegare. I alpint er det vanskeleg å toppe form like mykje som det er i andre idrettar, som langrenn og skiskyting. Her er ein i form, og då kan ein halde den forma ei stund, fortel 29-åringen.

No handlar det meste om å unngå uhell i bakkane i Kitzbühel og styre unna koronasmitte. Snart går turen vidare til Beijing.

– Det er berre å halde seg skadefri, det er eigentleg clue nummer éin. OL nærmar seg med stormsteg, så for min del handlar det om å komme seg gjennom den helga her. Så er det fokus på Beijing og dei utfordringane som kjem der.

I OL ventar både strenge smittevernreglar og ein heilt ny bakke «berre nokon kinesarar har prøvd».

Gratulerte Pedersen

Kilde er Noregs store gullhåp i fartsdisiplinane i vinterleikane. For fire år sidan i sørkoreanske Pyeongchang vart det dobbelttriumf for Noreg i OL-utfor. Då sigra Aksel Lund Svindal framfor Kjetil Jansrud.

Sidan har Svindal lagt opp, medan Jansrud er ute med ein skade i kneet. Kilde er dermed Noregs store stjerne i utfor og super-G, og det blir lagt merke til også utanfor landegrensene.

På pressemøtet på onsdag fekk han spørsmål frå utanlandske journalistar. Det gav Kilde høve til å demonstrere språkkunnskapane sine ved å svare på flytande tysk.

Heilt på slutten av pressemøtet nytta han òg sjansen til å gratulere den ferske gullvinnaren Jesper Saltvik Pedersen i para-VM. Onsdag vann han storslalåmrennet i Hafjell. Han var òg best i utfor tidlegare i meisterskapen.

– Grattis til Jesper. Det er heilt rått det han held på med. Det er så fortent, og eg gler meg til å følgje sesongen hans vidare.

