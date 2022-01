Idretten vil ha fagleg dokumentasjon dersom restriksjonane held fram

sport

Idrettsforbundet var denne veka i eit oppfølgingsmøte med Kulturdepartementet for å diskutere og gi innspel om kva som skal til for å opne opp meir for idretten, og etterpå har forbundet lagt ut eit samandrag av innspela på sin nettstad.

Generalsekretær Nils Einar Aas anerkjende i møtet utfordringane styresmaktene har knytt til smittesituasjonen, men hevda at idretten med smittevernprotokollane sine, rettleiarar og skolering har vist seg å vere eit viktig og godt verktøy for å hindre smittespreiing. Han meiner at det bør kunne opnast for meir organisert idrett.

– Vi kan ikkje sjå at idretten har vore ei kjelde til større smittespreiing enn andre delar av samfunnet, tvert imot. For folk flest er det vanskeleg å forstå at den same vennegjengen kan utøve ein felles aktivitet utanfor den organiserte idretten, men ikkje kan trene saman i ein setting der smitteverntiltak er sett i gang og systematisert, seier Aas.

Forventningar

NIF påpeika at det er ei ganske lita gruppe som framleis ikkje får delta i organisert idrettsaktivitet, i stor grad vaksne utøvarar i innandørsidrettar med nærkontakt. Det gjeld i underkant av 50.000 personar. Av desse er det flest utøvarar frå handball, innebandy og basketball.

– I ei tid der fleirtalet av befolkninga er fullvaksinert, har medlemsmassen forventningar til at eventuelle restriksjonar må vere godt smittevernfagleg grunngitt, skriv forbundet.

– Dersom restriksjonane blir vidareførte, vil idretten etterlyse ein fagleg dokumentasjon på at ei opning for våre få gjenverande vaksne utøvarar, som i stor grad er vaksinerte, kan medføre ein auke i talet på sjukehusinnleggingar og intensivpasientar.

Hastar

Forbundet meiner at vaksne utøvarar bør kunne trene og konkurrere som normalt innanfor eit ansvarleg smittevernregime som alle særforbund har tilrettelagt for, òg der dette skjer innandørs og med kontakt.

Forbundet ber òg om snarleg lemping på publikumsrestriksjonar og peikar på at mange anlegg er i stand til på ein forsvarleg måte å handtere meir publikum enn det som er tillate i dag.

Idrettsforbundet peikar på at styresmaktene har varsla at det skal gjerast nye vurderingar innan 2. februar, men oppmodar regjeringa til å gjere vurderingar før den tid

