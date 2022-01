Eikeri vidare i Australian Open-double

sport

Duoen slo Elixane Lechemia (Frankrike) og Ingrid Neel (Spania) med settsiffera 6-4, 3-6, 6-2 på hardcourten i Melbourne. Oppgjeret var over etter litt over to timar.

Det er andre gong i karrieren at Eikeri har vunne ein doublekamp som senior i Grand Slam-samanheng. I fjor haust gjekk ho vidare eitt hakk i US Open.

Eikeri og Bolsova kom svært skeivt ut og låg under 0-3 i første sett, men kjempa seg storstilt tilbake. To vellykka brot tok dei frå 2-4 til 5-4.

I sett to mista det norskspanske paret overtaket og vart brote tre gonger på rad i eigen serve. Lechemia og Neel utlikna kampen.

Team Eikeri avgjorde duellen med to strake brot mot slutten av det tredje settet. Dei trong fire matchballar på å sikre avansementet.

Opphavleg skulle kinesarane Wang Xinyu og Zheng Saisai vore motstandarar i double-kampen.

I neste runde skal Eikeri og Bolsova opp mot tsjekkarane Tereza Martincova og Lucie Hradecka.

