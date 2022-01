sport

Han er kaptein òg i den tyske klubben sin Magdeburg. Rett før EM fekk han same oppgåve for Noreg, noko han er både stolt og glad for.

– Det blir litt annleis på eit landslag kontra eit klubblag. Eg synest ikkje det (kapteinsrolla for Noreg) har hatt nokon påverknad på at eg ikkje har vore så god som eg ønskjer. Det har berre vore ei ære og noko positivt, seier O'Sullivan til NTB.

– Det luggar lite grann. Det gjer det, men eg synest at det byrjar å sleppe litt og ser betre ut.

Han peikar på denne moglege grunnen til at det har gått noko tregt for han hittil i EM: Manglande samtrening. Han var ikkje med då laget hadde kampar og samlingar i november.

– Med dei systema vi brukar, så er det ganske viktig å vere med.

Best mot dei beste?

Noreg møter Polen (torsdag), Tyskland (laurdag), Spania (søndag) og Sverige (tysdag) i hovudrunden. Dei to beste kvalifiserer seg for semifinale. Noreg startar hovudrunden utan poeng saman med Sverige og Polen. Spania, Russland og Tyskland har to.

– Eg har framleis høg sjølvtillit og stor tru på meg sjølv. Eg trur det kjem til å gå veldig fint. Men eg skulle gjerne ønskje at det hadde sett betre ut i gruppespelet, seier O'Sullivan.

– No blir det tøffare nivå på kampane, og då håpar eg at prestasjonane mine stig med utfordringane.

Det haglar med positive koronaprøvar i EM, men Noreg har hittil gått heilt klar av viruset. Troppen går spennande dagar i møte. Alle seks hovudrundenlag er innlosjerte på same hotell.

Noreg hadde eige eterom i gruppespelet, men må dele matsal med Polen i veka som kjem. Og serveringsperiodane kan skape smitteutfordringar.

