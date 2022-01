Nils Arne Eggen er død: Godfoten som erobra Europa

sport

Ingen vil gløyme bileta av Eggen på gullstol – boren rundt av Rosenborg-spelarane. Med haugevis av trønderar på laget sjokkerte RBK Europas fremste fotballelite. Ingen var for stor når Eggens godfot-teori vart omsett i praksis.

Guten frå Orkdal hadde ein solid spelarkarriere i botn, sjølv om den ofte blir gløymd når trenargiganten blir omtalt. Han vart seriemeister både med Rosenborg og Vålerenga. Heile 29 A-landskampar i ei tid der det vart spelt langt færre kampar enn i vår tid, vitnar òg om ein forsvarsspelar som aldri må gløymast for bragdene sine på graset.

Men det er den tidvis hissige, engasjerte, fritalande og kjederøykjande Nils Arne Eggen dei fleste vil hugse. Det eventyret Eggen skapte med dei magiske Champions League-kveldane på Lerkendal er uforgløymelege.

Leika med Dortmund

Og gløym aldri to av dei største prestasjonane i norsk klubbfotball, bortesigrane mot Borussia Dortmund (3–0) og Milan (2-1). For somme er tremålssigeren på Westfalen stadion i Dortmund størst, for andre mirakelet på San Siro.

Ingen vil gløyme 4. desember 1996. Rosenborg slår ut sjølvaste AC Milan i italienarane si eiga leikegrind. Vegard Heggem steig til vêrs over både Paolo Maldini og Sebastiano Rossi, nådde ballen først og heada inn den legendariske 2-1-skåringa som sjokkerte Silvio Berlusconi og heile det fotballgale Italia. I kommentatorboksen tok legendariske Knut Th. Gleditsch og Eggens son Knut Torbjørn heilt av. TV3-sjåarane trudde heller ikkje det dei såg då eit lag med trøndersk talent hadde slått ut ein av dei mestvinnande klubbane i internasjonal fotball.

Siger over Real

I 1998 vann Real Madrid Champions League, men på vegen tapte dei 0–2 på Lerkendal. Real Madrid-stjernene takla ikkje møtet med norsk vinter. Roar Strand heada inn 1-0, medan Harald Martin Brattbakk dobla leiinga på ein kveld som går inn i historia som ein av dei beste i RBK-historia.

Den kanskje aller største bortetriumfen kom i oktober 1999. Eggen var tilbake etter kvileåret og fekk sjå eit leikent RBK spele ut Dortmund. Jan Derek Sørensen skåra to gonger, Fredrik Winsnes det siste i ein kamp der Rosenborg burde skåra fleire mål. Det fortel litt om kor langt du kunne nå med den offensive godfot-teorien til Eggen.

