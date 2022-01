Kulturministeren om Eggens bortgang: Viste at det umoglege er mogleg

sport

Eggen døydde med familien rundt seg natt til onsdag. Rosenborg stadfestar bortgangen til trenarlegenda.

– Trist å få beskjeden om at Nils Arne Eggen er død. Få menneske har betydd meir for norsk idrett enn han, og få menneske har vist så mange at det umoglege er mogleg, seier kulturminister Anette Trettebergstuen til NTB.

Nils Arne Eggens kunnskapar og engasjement strekte seg samtidig langt utanfor fotballen. Hausten 1996 fekk han tilbod om å bli kultur- og idrettsminister i Thorbjørn Jaglands regjering.

– Eggen var ein ekte sosialdemokrat: Han var i heile karrieren sin oppteken av det å vere ein lagspelar, og at eit lag blir best når dei spelar kvarandre gode, seier Trettebergstuen.

Ho meiner fotballprofilen lèt etter seg ein viktig arv.

– Igjen etter Eggen står store prestasjonar, fantastiske stunder og ikkje minst eit tankegods som vi alle kan lære av, og som vi alltid vil ha med oss. Mine varmaste tankar og kondolansar går til venner og familie, seier statsråden.

Venstre-leiar Guri Melby minnest òg Eggen. Ho er oppvaksen som sambygding med den avdøde RBK-legenda.

– For meg har Nils Arne vore ein viktig del av oppveksten min og ein inspirasjon som leiar. Han er sambygding av meg frå Orkdal, og var med å gi oss opplevingar og ei sterk stoltheit med det han oppnådde som trenar i Rosenborg, seier den tidlegare statsråden til NTB.

– Det å stå på ei bruskasse på store stå og sjå Rosenborg bli Noregs klart beste lag under leiarskapen hans, var stort for ein fotballspelande trønder, og det gav oss ei tru på at det var mogleg å lykkast utanfor heimbygda, legg ho til.

