Koronautsette europaligakampar for Sola og Storhamar

sport

Sola skulle til Ungarn for å møte leiarlaget i si gruppe, Mosonmagyarovari, i Györ, men den ungarske klubben har informert Det europeiske handballforbundet (EHF) om at fleire spelarar har testa positivt for koronaviruset. Situasjonen blir karakterisert som uavklart, og fleire spelarar må isolerast.

– Det er ikkje noko anna alternativ for EHF enn å utsetje denne kampen for å vareta helsa til alle spelarar og tilsette på begge laga, skriv forbundet i ei pressemelding.

Sola skriv på nettsidene sine at dei vil komme tilbake til eit nytt tidspunkt for kampen.

Storhamar melde tysdag om eit smitteutbrot i klubben, og seriekampen deira mot Larvik onsdag vart utsett. No er det klart at også heimekampen laurdag mot den danske klubben Herning-Ikast må spelast seinare.

