Fotballtrenaren Nils Arne Eggen er død

Det stadfestar Rosenborg på nettsidene sine. Klubben skriv at Eggen sovna stille med familien rundt seg natt til onsdag.

«Det var med sorg Rosenborg i dag tok imot bodskapet om at klubbens aller største legende er død», skriv RBK.

Eggen er den mest suksessrike fotballtrenaren i noregshistoria på klubbsida. Han leidde Rosenborg med braksuksess gjennom fleire tiår.

Som spelar vart Eggen seriemeister med både Rosenborg og Vålerenga. Det vart òg 29 A-landskampar.

Med den tidvis hissige, engasjerte og fritalande Eggen i sjefsstolen skapte trenarlegenda eit fotballeventyr på Lerkendal. Champions League-sigrar borte mot Borussia Dortmund (3–0) og Milan (2–1) vil for alltid bli hugsa av mange.

I 1998 vann Real Madrid Champions League, men på vegen tapte dei 0–2 på Lerkendal. Real Madrid-stjernene takla ikkje møtet med norsk vinter.

Helseutfordringar

Eggen vart tilsett som RBK-trenar første gong i 1971. Den verkelege suksessen fekk han likevel då han overtok same jobb for fjerde gong i 1988. Den siste trenarjobben hadde trenarlegenda i Orkla frå 2011 til 2016.

Dei siste åra har Eggen slite med helseutfordringar. Han måtte mellom anna amputere delar av begge beina. Det tok likevel ikkje motet og livsgleda frå RBK-profilen.

– Det er jo klart at ein blir litt irritert når ein må mobilisere nesten på maks for å komme seg på do. Det blir andre plattformer å meistre ting på no, som å få i seg mat og stelle seg, sa han i eit intervju med NTB i 2019.

– Eg har prøvd med ein fot, og det har gått bra. Det er ei utfordring, og då må ein ta det som det. Dette dreier seg jo eigentleg om same drivkrefter som då eg spelte meg inn på Rosenborg som 18-åring og seinare landslaget for lenge sidan, la han til.

Fekk statue

Trass helseproblema har Eggen vore glødande oppteken av alt som har gått føre seg i Rosenborg-miljøet og følgt klubben som stod hjarte hans nærast, tett.

I 2019 såg Eggen statuen av seg sjølv bli avduka på Nils Arne Eggens plass utanfor Lerkendal.

– Eg kan leve godt med den (statuen). Dette er på vegner av alle som har brukt mesteparten av livet sitt på å gjere Rosenberg best mogleg. Eg er berre eit symbol som kikkar utover, sa trenarlegenda.

Han førte Rosenborg til totalt 14 seriemeisterskapar.

