FA granskar gult kort til Arsenal-spelar

sport

The Athletic skreiv onsdag at fleire bookmakerar varsla FA etter at det vart vedda uvanleg mykje pengar på at Arsenal-spelaren skulle få gult kort i kampen.

– Vi er klar over saka og ser nærare på henne, heiter det i ei fråsegn frå forbundet.

Arsenal har ikkje kommentert saka. The Athletic har heller ikkje namngitt spelaren.

Bookmakerane tillèt spel på spesielle hendingar i fotballkampar, som gule kort eller kor mange hjørnespark det blir.

I 2018 vart Lincoln-spelaren Bradley Wood stengd ute i seks år etter at det vart bevist at han to gonger med vilje pådrog seg gult kort i FA-cupkampar. Han fekk fem år for kampfiksing og eitt år for å ha vedda pengar på utfallet av kampar han spelte i.

(©NPK)