Drillo sørgjer over Eggens bortgang: – Berre trist

sport

Rosenborgs trenarlegende gjekk bort natt til onsdag.

Noregs tidlegare landslagstrenar seier det berre er trist at Eggen ikkje er meir.

– Han var eit fyrverkeri av humør og energi. Eg har hatt eit langt liv saman med Nils Arne frå vi starta som spelarar på Vålerenga, der vi køyrde i Minien hans frå Blindern til Valle for å trene, seier Olsen til VG.

Han fortel at dei sidan har vore saman på trenarsamlingar og skrive boka «Det viktigste av alt uviktig».

Drillo seier at han har vore i jamleg kontakt med Eggen på telefon, og at han visste at helsa hadde vorte dårlegare.

– Likevel kjem dødsfallet som ei stor overrasking, seier Drillo.

(©NPK)