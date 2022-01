Billettsalet til VM i Qatar opna med reduserte prisar

sport

Onsdag vart billettsalet til fotball-VM i Qatar lansert. Prisane vil variere ut frå kven som kjøper dei. Dei billigaste utgåvene går for berre 11 dollar, tilsvarande 97 kroner.

Ifølgje nyheitsbyrået AFP er desse tiltenkt lokalbefolkninga og gjestearbeidarar.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) opplyser at fans frå heile verda kan få tilgang på billettar for 69 dollar, tilsvarande 610 norske kroner etter dagens kurs. Det er 30 prosent mindre enn ved verdsmeisterskapen i 2018 i Russland.

På den andre sida av skalaen, kan ein billett til VM-finalen i Qatar koste opptil 1607 dollar (14.216 kroner).

Fram til no har det har ikkje vore mogleg å kjøpe billettar til sluttspelet, det har berre vore ope for å søkje på kampbillettar. Fans som søkjer på dei ulike pakkane – for enkeltkampar eller å følgje eit lag – vil trekkjast etter den første fristen 8. februar.

Styresmaktene har førebels ikkje kunngjort kor mange fans som vil få tilgang til kampane i sluttspelet som varer frå 21. november til 18. desember.

(©NPK)