BBC: Premier League vil gjere det vanskelegare å få utsett kampar

Denne sesongen har 22 kampar vorte utsette. Fleire har hevda at klubbane manipulerer reglane og får kampar utsette fordi dei ikkje kan mønstre det sterkaste laget.

BBC skriv at retningslinjene for kva som skal til for å få utsett kampar, kan bli endra med verknad frå 8. februar, etter den to veker lange vinterpausen.

Klubbane har kunna inkludere skadde spelarar og spelarar på landslagsoppdrag på lista over utilgjengelege spelarar når dei har søkt om utsetjing, og det skapte debatt då Arsenal fekk nabooppgjeret med Tottenham utsett sist helg sjølv om Martin Ødegaard var det einaste kjende koronasmittetilfellet i spelarstallen.

London-klubben mangla ei rekkje andre spelarar på grunn av skadar, suspensjon og landslagsoppdrag.

Det blir betydelege lettar i dei britiske koronarestriksjonane i slutten av månaden, og mykje tyder på at det frå februar vil sitje lenger inne å få kampar utsette på grunn av smitteutbrot.

Det er bestemt at ingen utsette kampar skal dagsetjast i vinterpausen.

