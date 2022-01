Skadd Ruud måtte trekkje seg frå Australian Open: – Skuffande

sport

Nordmannen, som er rangert som nummer åtte i verda, skulle ha møtt slovakiske Alex Molcan i første kamp tysdag.

– No søndag trena eg med (Daniil) Medvedev. Då tråkka eg over i ei rørsle på banen. Når ein tråkkar over, er det gjerne leddband og sener og sånt som får seg ein smell. Det kan jo ryke om det er verkeleg ille. Det var det heldigvis ikkje i dette tilfellet, fortel Ruud til NTB.

– Men å prøve å bli klar på to dagar, vart litt for optimistisk. Eg håpa på at det kunne gå. Men eg merkar i dag at eg ikkje har moglegheit til å vere 100 prosent. Og for at eg skal spele god tennis, må beina henge med, og dei må fungere som trommestikker. Og det klarer eg ikkje med dei smertene og den korte tida eg har fått no, seier Ruud.

Dermed er turneringa over for Ruud før ho rakk å komme i gang. Nordmannen hadde ambisjonar om kvartfinale i årets første Grand Slam-turnering. Australian Open er Grand Slam-turneringa Ruud har komme lengst i. Det klarte han i fjor då han tok seg til fjerde runde.

– Skuffande

– Så det er litt uflaks. Å få dette på ein søndag før ein Grand Slam er ikkje det ein ønskjer, men heldigvis er det ikkje for alvorleg. Men igjen dessverre for ille til at eg klarer å gå på banen i dag, seier han.

Han karakteriserer skaden som «ikkje det verste overtråkket» han har hatt.

– Det er openbert skuffande å gå ut på denne måten og ikkje få sjansen til å spele ein einaste kamp. Samtidig er eg ganske god til å sjå positivt på ting og sjå framover. Det er eit langt år, og mange turneringar skal spelast. Og sjølv om dette er ein av dei største og eg ikkje ein gong får spele her, er det forhåpentleg mykje anna gøy i vente, seier den norske spelaren.

Ventar med heimreise

– Det er først og fremst skuffande i dag. Det blir ein dag ein hugsar som mest skuffande, legg han til.

Ruud planlegg no å vere eit par dagar til i Australia før reisa heim for å unngå at foten hovnar opp under flyturen. Så skal han følgjast opp medisinsk og trene seg opp i Noreg.

– Eg har eit veldig godt team rundt meg som har hatt å gjere med dette før. Så eg stoler på at det kjem til å gå fint, seier Ruud til NTB.

Planen er deretter å dra til Sør-Amerika når sesongen verkeleg kjem i gang.