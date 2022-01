Noreg droppar flytur saman med koronaramma Russland

sport

Noreg har som eit av få lag sloppe heilt unna positive koronatestar før og under EM. Måndag vart det klart at også Russlands tropp er ramma av virussmitte hos to spelarar. Russland slo Noreg 23–22 laurdag.

– Vi køyrer vår eigen buss. Det trur eg blir veldig bra, seier landslagslege Thomas Torgalsen til NTB om turen Košice – Bratislava.

Den opphavlege planen var tog saman med Russland-troppen og representantar frå Det europeiske handballforbundet (EHF). Det opplegget vart skrota tidleg måndag.

Heller teambussen

Så lanserte EHF seinare same dag ei felles norsk flyreise med den russiske delegasjonen og EHF-folket.

– Vi fann ut at vi heller ville køyre med teambussen. Det har vi fått ordna. Det er enklare for oss og har òg eit element av tryggleik i seg, seier Torgalsen.

– Vi har det flinkaste folket i verda på dette (smittevern), og eg stoler fullt ut på det dei bestemmer, seier Sander Sagosen til NTB.

Noreg møter Tyskland, Polen, Spania og Sverige i hovudrunden.

Košice ligg aust i Slovakia, medan Bratislava er på motsett side av landet. Det tek snautt fem timar med buss mellom dei to byane.

Hovudrunden

Dette er motstandarane til Noreg i hovudrunden:

Tyskland: Fekk mange forfall før meisterskapen og er redusert. Vann EM i 2016 etter siger over Noreg i semifinalen.

Polen: Synest å vere på veg tilbake mot toppen etter nokre trauste sesongar utan suksess i meisterskap.

Spania: Det store spøkjelset dukkar opp igjen med 18 sigrar og éin uavgjort på dei 19 siste kampane sine mot Noreg sidan hausten 1997.

Sverige: Halta seg til hovudrunden og har hatt fleire koronatilfelle før og under EM. Norsk trenar i Glenn Solberg.

