Kongefamilien reiser ikkje til Beijing-OL

Det blir grunngitt med dei strenge reise- og smittevernreglane som vil gjelde under vinterleikane i Kina. Normalt har representantar for kongefamilien vore til stades på OL.

«I år vil Kongefamilien følge vinter-OL og heie på de norske utøverne foran TV-skjermen. Kongefamilien vil i likhet med store deler av Norge følge lekene med stor iver», opplyser Det norske kongehus til NTB.

«OL og de paralympiske leker i Beijing vil ikke finne sted med internasjonalt publikum, og de svært strenge reise- og smittevernreglene under OL har gjort et besøk til lekene vanskelig å gjennomføre. Som følge av dette vil det dessverre ikke være tilstedeværelse fra Kongefamilien under de olympiske- eller paralympiske leker i Beijing 2022. Kongefamilien ønsker de norske idrettsutøverne og støtteapparatet lykke til i Beijing!», heiter det vidare.

Regjeringa har på side gjort det klart at ho vil vere representert under vinterleikane.

