Jarstein nærmar seg trening med laget etter kneoperasjon

Den norske målvaktprofilen var gjennom eit inngrep for å fikse menisken og brusken i kneleddet for halvannan månad sidan. No jobbar han mot eit skadecomeback.

– Rune kom seg bra gjennom kneoperasjonen. Han jobbar for tida med rehabilitering og er delvis på treningsbanen. Det vil likevel ta litt tid før Rune er i form igjen, seier Hertha Berlins sportsdirektør Fredi Bobic, ifølgje Berliner Zeitung.

Jarstein har ikkje spelt for klubblaget sidan han testa positivt på koronaviruset like etter landslagssamlinga i mars i fjor. Covidsjukdommen hans fekk eit alvorleg forløp, og han pådrog seg òg ein hjartemuskelbetennelse.

Vegen tilbake til full fotballaktivitet har vore lang, men Jarstein var veldig nær før kneet byrja å krangle.

Jarstein har spelt 179 kampar for Hertha Berlin sidan han kom til klubben i 2014.37-åringen signerte i mai ein ny kontrakt som gjeld til sommaren 2023.

