Gledeleg skadenytt for United: Ronaldo og Rashford aktuelle mot Brentford

Det avslørte eit bilete Ronaldo publiserte på Twitter måndag. Rangnick snakka om troppen på ein pressekonferanse før møtet på onsdag med Brentford, og han hadde denne/dette/desse å seie om dei tre stjernespelarane:

– Cristiano og Marcus trena i går og trenar i dag. Vi må vente til etter dagens trening for å sjå om dei er klare. Per no trur eg at begge kan vere tilgjengelege.

– Paul hadde den første treninga si med laget i går, og han viste kva for ein ekstraordinær spelar han kan vere, seier Rangnick om Pogba, som har vore ute med skade sidan starten av november.

– Han er ikkje klar for kampane denne veka. Eg håpar at han kan vere tilgjengeleg etter vinterpausen når vi møter Middlesbrough i cupen (4/2) og Burnley (8/2).

Nedtur

United spelte i helga 2–2 borte mot Aston Villa, eit skuffande resultat sidan raudtrøyene leidde 2–0 til det stod att eit kvarter. Det same må ikkje få skje onsdag, seier Rangnick.

– Vi må byggje vidare og vise det same som mot Villa, men ikkje i 70 minutt, men i 90, 95, 98 eller kor mange minutt kampen varer.

United jagar den 300. bortesigeren sin i Premier League onsdag. Dei har ikkje gjesta Brentford sidan 1947, og laga har ikkje møttest i teljande kamp sidan 1975.

Martial-konflikten løyst

På pressekonferansen fekk Rangnick òg spørsmål om Anthony Martial, som han har hatt ein feide med i media dei siste dagane. Tyskaren sa at Martial ikkje ønskte å vere med i troppen mot Villa, noko den franske spissen blankt avviste.

– Eg hadde ein personleg samtale med han søndag, og eg forklarte korleis eg ser på ting. Saka er no løyst. Han har ikkje trena dei to siste dagane, men eg skal vurdere etter dagens trening om han skal med i troppen eller ikkje, seier Rangnick.

