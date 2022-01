5.-plass for Skarstein i para-VM: – Eg er lamslått over rausheita

sport

Tidlegare i meisterskapen vart Skarstein nummer fire på opningsdistansen 7,5 kilometer.

Trønderen har konvertert til roing dei siste åra, men er framleis i så bra form at ho kan hevde seg òg i langrenn.

Tysdag vart det rett nok tidleg klart at ho ikkje var i stand til å kjempe om medaljar. Skarstein hadde 3.44,9 minutt opp til den amerikanske vinnaren Oksana Masters. Sistnemnde tok to langrennsgull i para-VM i 2017.

Bak Masters følgde lagvenninna Kendall Gretsch, som tok gullet på 10-kilometeren. Det skilde 1.12,6 minutt opp til gullet. Gretsch er triatlonutøvar sommarstid.

Skarstein kom for seint til start, men tapte ikkje meir enn to–tre sekund på den missen. Det var uansett nærare to minutt opp til medaljeplass.

Einsam

Etter det første løpet fortalde Skarstein om mykje einsemd i forkant av meisterskapen. Tysdag var det ein sprudlande utøvar som møtte NRK til intervju. Ho gliste og lo.

– I dag var det artig å gå skirenn. Eg koste meg og følte at eg hadde bra kontroll. Eg har aldri gått 15 kilometer før, og eg var litt spent på førehand. Eg satsa på å gå eit jamt løp, sa Skarstein.

Ho vart åtvara om at ho ikkje var bra nok trena til ein 15 kilometer, men ho trassa råda.

– Og her sit eg med ein 5.-plass. Det er ikkje så verst! Reaksjonane etter at eg fortalde om einsemda har vore overveldande. Eg trur at eg trefte på mykje av det mange har kjent på under pandemien. Eg sit her med mykje varme og er lamslått over kor rause folk er, sa Skarstein.

Rørt

I same klasse vart det 11.-plass til Indira Liseth. Ho var 9.08,6 minutt bak vinnaren.

Liseth var rørt etter opplevinga.

– Dette var kjempegøy, sjølv om eg ikkje hugsar så mykje av rennet. Eg gjorde mitt beste og er veldig fornøgd sjølv om resultatet ikkje var så bra. Det er mange kjensler, sa Liseth til NRK.

Laurdag er det sprint på programmet.

