22 nye utøvarar OL-klare – uvisse rundt koronasmitta Tande

Den norske troppen bestod frå før av 59 utøvarar. Torsdag vart han utvida med i hovudsak skihopparar og alpinistar. Uttaket inneheldt få store overraskingar.

– Til OL i Beijing har vi ein variert tropp med både erfarne utøvarar og nokre utøvarar som ikkje har vore med i OL tidlegare. Eg er trygg på at alle desse utøvarane har føresetnader for å prestere sitt aller beste, og at dei har det prestasjonsnivået som blir forventa i OL, seier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

I den olympiske hoppbakken i Beijing seglar dei formsterke hopparane Marius Lindvik og Halvor Egner Granerud opp som dei heitaste norske medaljekandidatane.

Tande virussmitta

Kort tid før uttaket på tysdag vart offentleggjord, kom nyheita om at Daniel-André Tande er smitta av koronavirus. I kva grad det skaper trøbbel for om Kongsberg-guten kan delta i leikane, er inntil vidare usikkert.

Landslagssjef Alexander Stöckl seier til NTB at han er førebudd på at fleire hopparar kan komme til å teste positivt i dagane som kjem.

– Ja, det kan jo skje, seier landslagssjefen.

Det kan i så fall få konsekvensar. Regelverket seier at dersom ein utøvar har testa positivt for covid-19 mindre enn 30 dagar før avreise, krevst det to negative PCR-testar med minimum 24 timars mellomrom. Desse to testane må sendast inn for stadfesting seinast åtte dagar før avreise, og i tillegg må ein ha to negative PCR-testar under 96 og 72 timar før avreise.

Den norske hopptroppen reiser etter planen til Kina 31. januar.

– Vi må no følgje dei prosedyrane som gjeld for OL-deltaking, og dette er likt for alle. Eg kan ikkje sjå inn i glaskula og seie om dette vil gå eller ikkje, seier sjefslegen i Olympiatoppen, Aasne Fenne Hoksrud.

– Det er ikkje så mykje vi får gjort anna enn å gjennomføre isolasjonen, teste hyppig etter det og krysse fingrane for at viruset er ute av kroppen i tide. Samtidig må vi tenkje plan B, anten det inneber seinare avreise eller ei løysing med ein reserve, utdjupar ho.

32 medaljar er målet

Aleksander Aamodt Kilde står i spissen for ein norsk alpintropp med fleire medaljekandidatar. Henrik Kristoffersen og Sebastian Foss Solevåg er to av dei andre som har vist solid form den siste tida.

Kilde har vunne fem fartsrenn så langt denne vinteren og blir mannen å slå både i utfor og super-G under OL. Han står utan medaljar frå VM og OL før vinterleikane startar.

Målet for OL i Beijing er 32 medaljar, to fleire enn det som var målet i Pyeongchang 2018.

– Vi har sett eit offensivt mål i samarbeid med idrettane, som vi meiner løftar oss. Vi tek ingenting for gitt, og kvar enkelt medalje må vinnast, seier toppidrettssjef Øvrebø.

Sandbech inne

Den siste plassen i snøbrettroppen vart òg tildelt tysdag. Den gjekk som venta til Ståle Sandbech.

Veteranen sikra Noreg ein ny kvoteplass då han vart nummer to i slopestyle-konkurransen under verdscupen i Laax i Sveits sist helg.

Slik såg uttaket tysdag ut under eitt:

Alpint:

Lucas Braathen (Bærums Skiklub), Timon Haugan (Oppdal), Mina Fürst Holtmann (Bærums), Aleksander Aamodt Kilde (Lommedalen), Henrik Kristoffersen (Rælingen), Atle Lie McGrath (Bærum), Ragnhild Mowinckel (Rival), Adrian Smiseth Sejersted (Stabæk), Sebastian Foss Solevåg (Spjelkavik), Thea Louise Stjernesund (Hakadal), Maria Therese Tviberg (Geilo), Rasmus Windingstad (Bærum).

Friski:

Tormod Frostad (Bærum).

Hopp:

Thea Minyan Bjørseth (Lensbygda), Johann André Forfang (Tromsø), Halvor Egner Granerud (Asker), Robert Johansson (Søre Ål), Marius Lindvik (Rælingen), Silje Opseth (Holeværingen), Anna Odine Strøm (Alta), Daniel-André Tande (Kongsberg).

Snøbrett:

Ståle Sandbech (Bærum).

