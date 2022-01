sport

Det skriv nettstaden Kampanje.

Det har vekt sterke reaksjonar at TV 2 henta inn Toska, ein habil sjakkspelar, som gjest. Bakgrunnen for det er at han er kjend som hovudmannen bak Nokas-ranet i 2004, der ein politimann vart skoten og drepen.

Merksemda har likevel ikkje late seg omsetje til veldig høge sjåartal. På det meste var det 33.000 sjåarar som såg sendinga på måndag frå Wijk aan Zee-turneringa med Magnus Carlsen.

Snittet på 18.000 var 4.000 lågare enn snittet for sendinga på søndag.

