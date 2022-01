Toska: – Må respektere at det er ulike reaksjonar

sport

Tilbakemeldingane har vore mange etter at TV 2 valde å nytte seg av den ransdømde kjendisen. For mange er avgjerda kontroversiell. Leiande presseekspertar meiner ho er problematisk.

– Eg har jo lese i media. Eg må berre respektere at det er ulike reaksjonar. Det var sjakkmiljøet i Bergen som hadde nemnt meg då TV 2 var på jakt etter nokon som kunne vere gjest. Eg er ikkje ekspert, men gjest, seier Toska til BA.

Toska er busett i Bergen og spelar sjølv sjakk. Presseoppmøtet var betydeleg då han kom til TV 2s lokale i Medielandsbyen i Bergen.

– Eg har jo berre følgt med på alle sjakksendingane som har vore frå 2013. Det er kjekt å følgje med, og eg spelar litt sjølv.

Spent

TV 2 har brukt eitt år på å bestemme seg for å bruke Toska i studiosendingane sine frå Wijk an Zee-turneringa, der Magnus Carlsen er éin av deltakarane.

– Eg er litt spent. Eg har jo sett på desse sendingane sidan det byrja. Eg spelar ein del sjakk. Eg er ikkje kjempegod, så eg er ikkje nokon sjakkekspert. Eg trur ikkje det er den rolla eg er tiltenkt. Eg er gjest med over gjennomsnittet sjakkinteresse, seier Toska til VG.

Respekt

Toska seier vidare at han ikkje var førebudd på at deltakinga hans skulle skape så stor merksemd.

– Eg var ikkje førebudd på at det skulle bli så mykje debatt. Eg må berre respektere at det er ulike meiningar der ute, eg må gjere mitt beste og det er berre to dagar, seier Toska, som skal delta i sendingane måndag og tysdag.

Toska vart rekna for å vere hovudmannen bak Nokas-ranet i Stavanger i 2004. Politimannen Arne Sigve Klungland vart drepen under ranet. Toska vart dømd til 20 års fengsel utan vilkår for ranet og vart lauslaten i 2018 etter 13 års soning.

