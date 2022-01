Statsministeren held døra open for Djokovic-retur neste år

sport

Det sa Scott Morrison til radiostasjonen 2GB måndag. Det er vanleg at ein blir stengd ute frå landet i tre år når eit visum blir inndrege.

I samsvar med immigrasjonslova kan ikkje Djokovic få eit nytt visum dei tre neste åra med mindre Australias immigrasjonsminister aksepterer tungtvegande grunnar til det.

– Eg kjem ikkje til å forhåndsbehandle noko av det, eller seie noko som ikkje vil gjere det mogleg for ministeren å ta dei ulike avgjerdene han må ta, sa Morrison.

– Ei moglegheit

– Det går over ein treårsperiode, men det er ei moglegheit for å komme tilbake under dei rette omstenda, la statsministeren til.

Djokovic landa i Dubai natt til måndag og har reist vidare til Serbia. Verdseinaren landa i Australia 6. januar, og då starta halvanna veke med ein juridisk kamp for å bli verande for å spele turneringa.

Djokovic er tittelforsvarar i Australian Open, som starta måndag. Serbaren fekk likevel håpet om deltaking i årets turnering sløkt då ein australsk domstol stadfesta serbarens visumnekt søndag, og han forlét landet med fly nokre timar seinare.

Ikkje vaksinert

34-åringen opplyste søndag at han vil bruke den næraste framtida til å få ro.

– Eg liker ikkje at fokuset dei siste vekene har vore på meg. Eg håpar vi alle kan fokusere på spelet og turneringa, som eg elskar, sa Djokovic før heimreisa si.

Djokovic er ikkje vaksinert, men drog til Australia etter å ha fått det han meinte var eit medisinsk unntak frå vaksinekravet. Australske styresmakter hevdar på si side at han inspirerer til vaksinemotstand og derfor måtte kastast ut.

Djokovic testa positivt på covid-19 den 16. desember i fjor. Han innrømmer å ha gjort ei «feilvurdering» då han stilte opp til intervju med ein fransk journalist medan han var koronasmitta.

(©NPK)