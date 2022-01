sport

– Hovudet mitt er skrudd saman slik at ein skal ned i kjellaren etter ein prestasjon som mot Russland. Og det er noko ein ikkje ønskjer så ofte, seier Sagosen til NTB.

Berre fire mål på elleve skot og sentral i den norske angrepskollapsen (43 i utteljingsprosent), førte til lett «sjølvpisking» for Sagosen.

– Kva seier du til kritikarane som meiner stordomstida for dette landslaget er over?

– Det vil alltid vere kritikk, både i med- og motgang. Og dei prestasjonane vi hadde mot Russland og Danmark (tap med ti mål) før EM, er prestasjonar vi ikkje kan stå for, seier Sagosen.

– Slik er idretten. Det er dei siste prestasjonane ein har gjort, som står som teljande. Det er fint det kjem ein kamp måndag der vi kan revansjere det.

Sagosen er berre 26 år, men han speler den niande seniormeisterskapen sin. Debuten kom i 2014-EM under Robert Hedin. Då enda Noreg på 14.-plass, så oppturen for Noregs herrelandslag under Christian Berge har vore markant.

Men tap i to kvartfinalar i fjor (i VM og OL), gjer at Noreg risikerer tre meisterskapar på rad utan medalje. Det vil òg spelarane innrømme ikkje held mål.

Noreg møter puljejumbo Litauen måndag. Det må det ein kollektiv miss endå verre enn mot Russland til for at det ikkje skal ende i norsk siger.

(©NPK)