Ruud siktar på ny karrierebeste i Grand Slam: – Det store målet mitt

sport

– Første runde i Grand Slam er alltid litt ekstra nervepirrande. Det er mange overraskingar som skjer i første runde i Australian Open. I år er eg seeda som nummer åtte, så eg skal gjere alt eg kan for å halde seedinga mi og komme meg vidare i turneringa, seier Ruud til NTB.

Ruud vann heile fem ATP-finalar i fjor, men i Grand Slam-turneringane er fjerde runde i Australian Open for eitt år sidan hans førebels beste resultat. Det håpar 23-åringen å endre på denne sesongen.

– Å prøve å nå fjerde runde og kvartfinalar er det som er det store målet mitt fór i år i Grand Slam-turneringane, seier Ruud.

I første runde speler Ruud mot 24 år gamle Alex Molčan. Slovaken hadde til liks med Ruud sin hittil beste sesong i fjor, og med 74.-plassen sin har han nådd den høgaste ATP-rankinga si til no.

Ruud er heilt oppe på 8.-plass på rankinga etter at han imponerte og gjekk til semifinalen i ATP-meisterskapen i Torino i desember.

Skadd ved første møte

Ruud møtte Molčan på grusen i Sevilla i 2018, men nordmannen sleit då med ein skade i hofta og måtte gi seg etter å ha tapt første sett. Ruud tek ikkje med seg så mange erfaringar frå den kampen inn mot oppgjeret i første runde av Australian Open.

– Eg fekk ikkje sånn altfor god indikasjon om korleis spelet gjekk akkurat då. Det var litt anna som sette meg ut av spel med tanke på at eg var skadd og måtte trekkje meg.

Snarøya-guten veit uansett at han møter ein spelar i vinden.

– Eg veit at han er god. Han hadde sitt beste år i fjor på touren, vann masse kampar og var i sin første finale i ei ATP-turnering. Han var vel ein av dei som vann flest kampar i fjor. Vi hadde litt like år i fjor, berre at han vann til og med eit par ekstra kampar. Det blir ein tøff kamp. Eg må vere klar frå første poeng, seier Ruud om motstandaren.

(©NPK)