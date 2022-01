Para-VM: Pedersen må jage i superkombinasjonen – ligg på 2.-plass før slalåmen

sport

Saltvik tok ingen store sjansar i utforløpet sitt i Hafjell måndag formiddag, men han tok seg fint og trygt ned. På eit seinare startnummer køyrde amerikanaren Andrew Kurka ned til bestetid sju hundredelar føre Saltvik Pedersen, som noterte seg for tida 1.10,12 minutt.

– Jesper er betre i slalåm enn meg, sa Kurka til NRK.

– Han er kjend for å vere best i utfor, men alt kan skje, sa Pedersen.

Framfor slalåmdelen i kombinasjonen ligg det òg to alpinistar rett bak den norske favoritten. Italienaren Rene de Silvestro er nærast. Han har 0,43 sekund opp til nordmannen i tet.

– Dette blir spennande og jamt, men han skal slite med å slå meg i dag, sa Saltvik om italienaren.

Niels de Langen frå Nederland ligg på 4.-plass. Han har 1,13 sekund opp til Karmøy-guten.

Det var venta at nederlendaren Jeroen Kampschreur ville bli ein av Pedersens argaste utfordrarar. Han køyrde reint og fint i starten, men så køyrde han ut før han kom til andre mellomtid. Dermed var superkombinasjonen over for hans del.

Kampschreur vart nummer to, 1,66 sekund bak nordmannen, i utfor. I super-G slo han sølvvinnar Pedersen med 3,22 sekund.

– Det var synd at Jeroen køyrde ut, men det er slikt som skjer. Dette lovar godt før slalåmen, sa Pedersen.

Nederlendaren var naturleg nok skuffa.

– Jesper er god i slalåm, men det er òg Rene. Dette blir ein hard duell, sa Kampschreur.

Noregs andre deltakar i alpint, Marcus Grasto Nilsson, er plassert som nummer 30 framfor slalåmdelen i klassen for ståande. Det var dårlegaste tid av løparane som tok seg til mål.

