Kina droppar billettsal til OL

I staden vil det opnast for eit avgrensa tal tilskodarar gjennom eit særskilt program der grupper med publikum blir inviterte til å vere til stades, skriv nettstaden Insidethegames.

Arrangøren seier ingenting om kven eller kor mange som får vere til stades på OL-øvingane. Forutan eit avgrensa tal publikum kan ein sjå for seg at gjester av den kinesiske regjeringa, sponsorar og pressefolk får vere til stades ved leikane.

Frå før var det klart at Kina ikkje slepper til utanlandske tilskodarar i OL. Det vart kjent i september. Det er koronapandemien som gjer at OL-arrangøren ikkje vil selje billettar til leikane.

– Gitt den alvorlege og kompliserte situasjonen med koronapandemien, og for å sørgje for tryggleiken til deltakarane og tilskodarane, er det bestemt at billettane ikkje skal seljast, men gå inn i eit tilpassa program der grupper med tilskodarar blir inviterte, uttaler OL-arrangøren.

