Aubameyang reiser heim utan å ha spelt i afrikameisterskapet

Dei to skulle ha spelt for Gabon i afrikameisterskapet, men kom aldri på banen sidan dei testa positivt for koronavirus.

– Grunna dei medisinske problema Pierre-Emerick og Mario har hatt, har vi i samråd med legen, forbundspresidenten og spelarane teke avgjerda å sende dei tilbake til klubbane sine slik at dei kan bli tekne hand om der, sa Gabon-trenar Patrice Neveu på ein pressekonferanse i Kameruns hovudstad Yaoundé.

Aubameyang (Arsenal) og Lemina (Nice) vil gjennomgå meir grundige medisinske testar i klubbane sine, uttaler Gabons fotballforbund.

Gabon møter Marokko tysdag, og med berre uavgjort er laget sikra å gå vidare til cupspelet i turneringa.

