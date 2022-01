Pedersen med suverent utforgull i para-VM

sport

Ingen var i nærleiken av Pedersens vinnartid. Det skilde heile 1,66 sekund til sølvvinnar Jeroen Kampschreur frå Nederland.

– Det har ikkje gått heilt opp for meg enno. Eg har jobba for dette i tre år, sa 22-åringen til NRK etter at sigeren var i boks.

Men det heldt på å gå ordentleg ille for den norske gullfavoritten. Rett før mål var Pedersen nær ved å køyre ut etter eit langt hopp.

– Det var sinnssjukt raske forhold. Det gjekk fort på slutten, og det var like før eg gjekk på trynet, men det gjekk fint.

Noreg står med to gull så langt i para-VM på heimebane. Torsdag vart Vilde Nilsen verdsmeister i langrenn på 10 kilometer ståande.

Pedersen gjorde sitt store gjennombrot i 2017/18-sesongen. Den vinteren tok han Paralympics-gull i storslalåm og vann verdscupen samanlagt.

Karmøy-alpinisten får fleire medaljesjansar i para-VM i snøsport. Han skal etter planen køyre fem øvingar til på Hafjell.

