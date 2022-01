Ny høyring i Djokovic-saka: – Kvart minutt er verdifullt

sport

Rettsmøtet starta vel tre timar etter at Australias immigrasjonsminister Alex Hawke kunngjorde at han hadde inndrege Djokovics visum. Høyringa blir halden i regi av Federal Circuit and Family Court.

Der bad advokatane til serbaren om ei ekstra rask behandling av ankesaka.

– Kvart minutt er verdifullt for klienten vår, sa dei og oppmoda om at ei avgjerd burde komme seinast søndag kveld australsk tid.

Siste ord i saka mot den serbiske tennisprofilen er dermed ikkje sagt. Utan visum har ikkje Djokovic moglegheit til å spele Grand Slam-turneringa Australian Open, som startar måndag. Han har gått til topps heile ni gonger i Melbourne og vunne dei tre siste utgåvene.

(©NPK)