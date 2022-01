Ny Premier League-kamp utsett etter smitteutbrot

sport

Fredag opplyser Burnley i sosiale medium at kampen er utsett. Premier League stadfestar òg avgjerda.

Bakgrunnen for utsetjinga er at Burnley ikkje har tilstrekkeleg med spelarar tilgjengeleg. Klubben opplyser at fleire spelarar har testa positivt på koronaviruset dei siste dagane.

Premier League-laga må stille til kamp dersom dei har 13 utespelarar og ei målvakt tilgjengeleg. Burnley skal etter planen òg møte Watford allereie tysdag.

17 Premiar League-kampar vart utsette i desember på grunn av den kraftige spreiinga av omikronvarianten av koronaviruset i England. Det har ført til ei kraftig skjerping av smitteverntiltaka i klubbane den siste tida.

Den siste tida har talet på utsetjingar minka.

Burnley-manager Sean Dyche er blant dei som nyleg vart stadfesta smitta av viruset.

