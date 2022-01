Messi endeleg koronafri: – Tok lengre tid enn eg trudde

sport

På Instagram takkar den argentinske superstjerna for støtta under rehabiliteringsprosessen. Han håpar det ikkje vil ta lang tid før han kjem tilbake til grasmatta.

– God ettermiddag! Som de veit, hadde eg covid, og eg ønskjer å takke for alle meldingane eg fekk og fortelje at det tok meg lengre tid enn eg trudde å bli frisk. Men eg er nesten frisk, og eg ser verkeleg fram til å komme tilbake på banen. Eg har allereie trena for å vere i 100 prosent kampform. Vi har nokre veldig fine utfordringar framfor oss i år, og eg håpar vi kan møtast igjen veldig snart, skriv argentinaren.

Paris Saint-Germain stadfesta 2. januar at spissen testa positivt medan han var heime i Argentina i vinterpausen.

Messi avla negativ test førre veke og skulle vore tilgjengeleg for spel til kampen mot Lyon. Men klubben måtte så gå ut med ein kontrabeskjed der han opplyste at Messi «dei neste dagane vil halde fram den individuelle rehabiliteringa si etter koronasjukdom».

(©NPK)