Kjøll: – Idretten har i stor grad vorte lytta til

Torsdag vart det opna for at breiddeidretten kan trene og konkurrere utandørs med kontakt. Det same kan òg barn og unge under 20 år gjere innandørs.

– Idretten har i stor grad vorte lytta til, med lettar i tiltaksbyrda for både barn, unge, vaksne og toppidretten. Dette er eit stort steg i rett retning på vegen mot full gjenopning av heile idretten, seier idrettspresident Berit Kjøll i ei pressemelding.

For vaksne vil det framleis vere ei tilrådd gruppegrense på 20 personar og det skal haldast ein meters avstand innandørs.

– For mange av desse utøvarane er sesongen svært kort. Gjennom heile pandemien har denne gruppa vorte hardast ramma av myndighetspålagde restriksjonar og vil for tredje år på rad ikkje kunne utøve normal idrettsaktivitet, påpeikar Kjøll og legg til:

– No er det svært viktig for oss at vi snarast får oppheva dei attståande restriksjonane på idretten. Vi vil konkret bidra med forslag til aktuelle løysingar med sikte på ei snarast mogleg gjenopning av heile idretten.

