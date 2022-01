Østigård-sjef i trøbbel – risikerer sparken etter to månader i jobben

sport

Torsdag rauk Genoa ut av den italienske cupen. Leo Skiri Østigård gav laget ei tidleg leiing, men Milan snudde til 3-1-siger etter ekstraomgangar. Etterpå vedgjekk Sjevtsjenko at han ikkje er trygg i jobben han fekk i starten av november.

– Eg tek ein dag av gongen. Livet består av opp- og nedturar, så får klubben ta avgjerdene sine, sa han.

Genoa står med berre éin siger på 21 kampar i Serie A denne sesongen. Den kom før Sjevtsjenko vart tilsett. Den tidlegare stjernespissen har vunne éin gong i cupen i løpet av dei to første månadene sine som trenar i Italia.

Den svake forma gjer at Genoa ligg nest sist på tabellen og har berre Salernitana bak seg. Eitt poeng skil laga.

Ifølgje La Repubblica vurderer klubben nok eit trenarskifte. Den rutinerte franskmannen Rudi Garcia blir nemnd som ein mogleg erstattar for Sjevtsjenko, som i sommar gav seg som landslagssjef for Ukraina etter kvartfinaletapet for England i fotball-EM.

